Жириновский пожаловался на обездвиженность своего «Ё-мобиля»

У «Ё-мобиля», подаренного лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому бизнесменом Михаилом Прохоровым, сломался аккумулятор. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 30 января.

«Он стоит без движения, аккумулятор осыпался. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», — сказал Жириновский в ходе встречи с молодежью в Госдуме.

Он напомнил, что всего таких автомобилей три: второй принадлежит Прохорову, местонахождение третьего неизвестно.

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25 января лидер либерал-демократов рассказал о судьбе подаренных ему медведей. По его словам, двух он отдал в цирк, а третий сбежал.

Бизнесмен, основатель «Гражданской платформы» Михаил Прохоров пообещал подарить Жириновскому «Ё-мобиль» в 2012 году — в ходе предвыборной президентской кампании. Через два года лидер ЛДПР направил ему жалобу на то, что подарок до сих пор не получен. В декабре 2014-го Прохоров вручил обещанный автомобиль.

Реализация проекта «Ё-мобилей» началась в 2010 году при сотрудничестве группы «Онэксим» Михаила Прохорова и компании «Яровит Моторс». Предполагалось, что это будет экологически чистый транспорт по цене около 450-490 тысяч рублей. Начало производства «Ё-мобилей» планировалось на 2012 год, потом его перенесли не неопределенный срок.