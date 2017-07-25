Звезды-странники оказались суперземлями

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Польские и британские ученые выяснили, что планеты-странники как правило в десятки раз меньше Юпитера и представляют собой суперземли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты полагают, что во Вселенной в основном распространены планеты-странники, которые по своим размерам (и массе) сопоставимы с Землей или в несколько раз больше (и тяжелее) ее.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав более 2,6 тысячи наблюдений экзопланет, которые выполнены в период с 2010 по 2015 годы в рамках четвертого этапа проекта OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment).

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Ранее ученые полагали, что планеты-странники, не привязанные к материнской звезде, по своим размерам обычно сопоставимы с Юпитером. Новое исследование опровергает данную точку зрения.

Ранее ученые из Техниона (Израильского технологического института) показали, что в Млечном Пути каждая сотая звезда на протяжении своего существования захватит хотя бы одну планету-странника.