Объяснено происхождение звезд-странников Млечного Пути

Британские астрономы установили происхождение звезд-странников — самых быстрых светил Млечного Пути. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщает Кембриджский университет (Великобритания).
Ученые полагают, что самые быстрые (гиперскоростные) звезды попали в Млечный Путь из соседнего Большого Магелланового Облака. Светила, как полагают авторы, ранее были частью двойных систем, одна компонента которой взорвалась как сверхновая.
К подобным выводам авторы пришли, используя данные обзора SDSS (Sloan Digital Sky Survey). Специалисты отмечают, что большинство гиперскоростных звезд наблюдаются в созвездиях Секстанта и Льва. Проведенное моделирование показало, что из Большого Магелланова Облака было выкинуто более 10 тысяч светил, половина из которых покинуло или покинет Млечный Путь.
В настоящее время в Галактике известно около 20 гиперскоростных звезд. Их скорость, как показало исследование, складывается из скорости Большого Магелланового Облака и скорости, которую они приобрели после разрушения светила-компаньона.