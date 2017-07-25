Выигравший юниорский ЧМ российский фигурист представит на Олимпиаде Испанию

Российский фигурист Кирилл Халявин получил гражданство Испании. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Лучшая новость, которая мотивирует меня! Спасибо Испанской Федерации, Главному совету по спорту, правительству Испании

и всем, кто сделал это возможным, спасибо, что поверили в меня! Это честь для меня, и я сделаю все, чтобы внести вклад в успехи сборной страны», — написал спортсмен.

Благодаря получению гражданства Халявин получил возможность представлять Испанию на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

26-летний спортсмен выступает в паре с испанкой Сарой Уртадо с сезона-2016/2017. Ранее он катался вместе с россиянкой Ксенией Монько, с которой они стали победителями юниорского чемпионата мира — 2011. В сентябре 2016 года спортсменка завершила карьеру из-за травмы, после чего Халявин стал выступать с Уртадо.