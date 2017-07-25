Пентагон уличили в выдаче оружия несуществующему полицейскому управлению

Пентагон выдал несуществующему полицейскому управлению оружие и спецоборудование на 1,2 миллиона долларов. Об этом говорится в докладе Счетной палаты США, опубликованном на сайте.

В документе сообщается, что аудиторы проверили программу по передаче излишков оружия правоохранительным органам. Для этого они создали сайт фиктивного полицейского управления. И отправили от его лица запрос в американское оборонное ведомство на получение вооружения.

Пентагон рассмотрел заявку и выдал более ста единиц снаряжения, включая очки ночного видения, винтовки и комплектующие для взрывчатых устройств.

В Счетной палате потребовали, чтобы ведомство приняло меры для предотвращения возможных случаев мошенничества и ужесточило контроль над выдачей военной амуниции.

В докладе также говорится, что с 1991 года Пентагон выделил тысячам полицейских департаментов оружие на шесть миллиардов долларов.