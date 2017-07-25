В Подмосковье обнаружили краснокнижного черно-синего слизня

Редкий вид наземных моллюсков — черно-синий слизень обнаружен биологами на территории природного заказника «Люльковский» в Можайском районе. Об этом сообщает телеканал «360» во вторник, 25 июля.

«Чаще всего слизни уничтожаются людьми из-за неприязненного отношения к их виду, поэтому необходимо чаще разъяснять населению безвредность этого моллюска и его ценность для лесных экосистем», — сказал министр экологии региона Александр Коган.

Черно-синий слизень, в отличие от других слизней и улиток, не вредит сельскохозяйственным культурам. В основном он питается палой листвой и грибами, отмечает телеканал.

10 июля в Луховицких лесах Подмосковья был обнаружен пернатый хищник — орел-карлик. Его не было в этих местах почти 30 лет.

Черно-синий слизень может достигать 30 сантиметров в длину в ползущем состоянии. Обитает этот вид в лиственных и смешанных лесах с умеренным и интенсивным увлажнением, а также в старых насаждениях паркового типа, сообщается на сайте «Красной книги Москвы».