Песков отреагировал на сообщения о возможной отставке Тиллерсона

Кремль не получал официальной информации о возможной отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 25 июля.

«Голословные заявления ряда СМИ, к сожалению, в последнее время мы не можем квалифицировать как надежные источники и не делаем этого», — сказал представитель Кремля.

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Ранее во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США из-за разногласий с Белым домом может досрочно сложить полномочия. У него якобы накопилось слишком много разногласий с американским президентом Дональдом Трампом.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя эту информацию, заявил, что возможный уход Тиллерсона повлечет за собой ослабление позиций Трампа. Сенатор не исключил, что это приведет к импичменту президента.

Он также отметил, что дипломат настроен на восстановление отношений с Москвой и другими мировыми лидерами.

Рекс Тиллерсон утвержден на должность госсекретаря США 1 февраля. Соответствующее решение большинством голосов принял сенат Конгресса США.