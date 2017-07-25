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В Совфеде прокомментировали слухи о возможной отставке Тиллерсона

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров

Возможный уход госсекретаря США Рекса Тиллерсона в отставку повлечет за собой ослабление позиций американского президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя сообщение телеканала CNN, передает RT во вторник, 25 июля.

«Если он все же примет решение уйти — это печально. Команда Трампа станет резко ястребиной. Скорее всего, это путь к импичменту. Рано или поздно они все равно его уберут», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Тиллерсон был изначально настроен на восстановление отношений с Москвой и другими мировыми лидерами, а также хотел конструктивного диалога.

Ранее телеканал CNN сообщил, что госсекретарь США из-за разногласий с Белым домом может досрочно сложить полномочия до конца года. Отмечалось, что Тиллерсону не понравилась критика американского лидера в адрес главы Минюста Джеффа Сешнса. Также утверждалось, что он придерживается иной точки зрения на кадровую политику Госдепа и вопросы выстраивания отношений с Ираном.

Рекс Тиллерсон был утвержден на должность госсекретаря США 1 февраля. Соответствующее решение большинством голосов принял сенат Конгресса США.

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