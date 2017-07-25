CNN предрек скорую отставку Тиллерсону

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост до конца 2017 года. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает телеканал CNN.

Ссылаясь на близкие к Тиллерсону источники, канал утверждает, что у американского госсекретаря накопилось слишком много разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Знакомые Тиллерсона утверждают, что ему не понравилась критика президента в адрес главы Минюста Джеффа Сешнса. Также он придерживается иной точки зрения на кадровую политику Госдепа и вопросы выстраивания отношений с Ираном.

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CNN указывает, что Тиллерсон и ранее допускал возможность своей отставки в конце 2017 года, но сейчас он раздумывает о том, чтобы уйти с поста госсекретаря, не дожидаясь окончания текущего года.

21 июля подал в отставку пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер. Его уход с поста был спровоцирован назначением на пост директора службы по связям с общественностью нью-йоркского финансиста Энтони Скарамучч, с которым он не согласился. Его место заняла его заместитель Сара Сандерс.