Раскрыты подробности новой части Uncharted

Студия Naughty Dog опубликовала 13-минутный ролик с геймплеем Uncharted: The Lost Legacy. В видео демонстрируется эпизод игры в Западных Гатах на западе Индии.

Главными героями спин-оффа станут Хлоя Фрейзер и Надин Росс, которые встречались в прошлых частях серии. Они вместе должны отыскать артефакт Золотой Бивень Ганеши. Разработчики отмечают, что механики игры практически не претерпели изменений по сравнению с Uncharted 4. Главной ее особенностью станут большие бесшовные локации, по которым можно свободно перемещаться.

Uncharted: The Lost Legacy выйдет эксклюзивно для PlayStation 4 23 августа этого года.