Найдены новые гигантские кометы

Американские астрономы обнаружили, что долгопериодических комет, ядро которых в диаметре достигает не менее километра, примерно в семь раз больше, чем считалось ранее. Соответствующее исследование опубликовано в Astronomical Journal, кратко о нем сообщает НАСА.

Специалисты также подсчитали, что долгопериодических комет (то есть с периодом обращения вокруг светила от 200 лет) в среднем в два раза больше, чем аналогичных небесных тел, движение которых определяется гравитационным влиянием Юпитера. Последние объекты вращаются вокруг Солнца с периодом около 20 лет.

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Уточнить число авторам удалось после того, как были проанализированы данные, полученные инфракрасным телескопом WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer). Специалистам впервые удалось оценить размеры ядер долгопериодических комет, которые, как правило, скрываются комой — туманной газопылевой оболочкой небесного тела.

Химический состав комет практически не изменился с момента формирования Солнечной системы. Часть воды попала на Землю, вероятно, с данных небесных тел. Их исследование позволяет понять раннюю историю планеты.