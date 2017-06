Найдено окончательное объяснение происхождения внеземного сигнала Wow!

Американский астроном Антонио Парис нашел окончательное объяснение происхождения внеземного сигнала Wow! Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the Washington Academy of Sciences, кратко о нем сообщает Popular Mechanics.

Парису удалось обнаружить несколько сигналов, аналогичных Wow! Все они производились кометами (266P/Christensen, P/2013 EW90 (Tenagra), P/2016 J1-A (PANSTARRS) и 237P/LINEAR), что свидетельствует об их естественном происхождении.

Работа Париса, по его словам, велась в течение двух последних лет и подтверждает его гипотезу о том, что первоначальный сигнал Wow! произведен кометой 266P/Christensen (или P/2008 Y2 — ее удастся наблюдать лишь в 2018 году), транзит которой наблюдался в период с 27 июля по 15 августа 1977 года в окрестности группы звезд Chi созвездия Стрельца.

Сигнал Wow! (русское «Ого!») приблизительно соответствует водородной линии (частотой примерно 1420 мегагерц и с длиной волны около 21 сантиметра). Он был зафиксирован 15 августа 1977 года радиотелескопом «Большое ухо» Университета штата Огайо и продолжался 72 секунды.

Ученый Джерри Эйман (который и придумал название Wow! ) в рамках проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) по поиску внеземных цивилизаций принял сильный узкополосный сигнал к северо-западу от шарового звездного скопления M55 в созвездии Стрельца.