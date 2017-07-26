Власти Москвы проконтролируют устранение неисправностей в электричках

Московские власти возьмут на особый контроль устранение нарушений вопросов безопасности на пригородных электричках, выявленных ранее Ространснадзором. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Правительство Москвы возьмет данную ситуацию на особый контроль. Мы будем следить за ходом устранения всех замечаний. Безопасность пассажиров является для нас важнейшим приоритетом», — заявили в пресс-службе департамента.

Ранее в среду, 26 июля, газета «Коммерсантъ» написала, что проезд на московских электричках, перевозящих около 540 миллионов пассажиров в год, может быть опасным. По данным издания, проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы электропоездов, в частности, тормозных и противопожарных систем. Были выявлены обнаружились и проблемы с «формальными» ремонтами электричек в моторвагонных депо РЖД. Ространснадзор проводил проверку после столкновения в Кунцево электрички и пассажирского поезда.

При этом в пресс-службе РЖД агентству ранее сообщали, что все выпускаемые на маршруты электрички безопасны для пассажиров. К перевозкам допускается исключительно технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации подвижной состав, отметили в РЖД. Там же пояснили, что получили предписания в рамках проверки Ространснадзора, ведется работа по устранению нарушений.

19 июня в районе Курского вокзала Москвы на малом ходу произошло столкновение поезда «Стриж», следовавшего из Нижнего Новгорода в Москву, и электропоезда сообщением Нахабино — Щербинка. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ стрелочного перевода. По факту столкновения двух поездов на маневровых путях Курского вокзала было возбуждено уголовное дело.