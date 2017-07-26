Джеймс Франко оказался блогером-философом

Американский актер Джеймс Франко завел блог на YouTube, в котором публикует ролики, посвященные обсуждению философских тем. Об этом сообщает Mashable.

Еще один ведущий канала — друг Франко, преподаватель Королевского колледжа Лондона Элиот Майклсон (Eliot Michaelson). В описании указано, что шоу будут посещать специальные гости.

Сам канал под названием «Время философии» (Philosophy Time) создан в декабре 2016 года, но первые ролики появились на нем во вторник, 26 июля. При этом Франко публично не анонсировал запуск нового проекта.

На данный момент на канале опубликовано четыре ролика: беседы о метафорах и воображении с профессором университета Ратджерс Лиз Кэмп (Liz Camp), об абортах с профессором Принстонского университета Лиз Хартман (Liz Harman), а также о красоте с профессором университета Ратджерс Энди Эганом (Andy Egan).

На канал проекта подписаны почти шесть тысяч человек.

Джеймс Франко — американский актер, режиссер, сценарист, продюсер, художник, писатель и преподаватель кинопроизводства в Нью-Йоркском университете. Известен благодаря роли Гарри Осборна в трилогии «Человек-паук», а также по фильмам «Ананасовый экспресс», «Интервью» и «127 часов».