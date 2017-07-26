От ФСБ потребовали раскрыть судьбу Рауля Валленберга после ареста

Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, который, согласно официальной версии СССР, скончался в тюрьме на Лубянке в 1947-м, потребовали от ФСБ раскрыть информацию о его судьбе после ареста. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Иван Павлов.

Соответствующий иск подан в Мещанский суд Москвы. «Родные Валленберга требуют обязать российскую спецслужбу предоставить доступ к оригиналам документов о Валленберге, а также их нецензурированные копии», — отметил юрист.

По словам Павлова, запрашиваемым документам уже 70 лет, и доступ к ним должен быть открыт. «Это дело — не только возможность восстановить память о выдающемся человеке, но и сильный аргумент в борьбе за открытие архивов ФСБ и других ведомств», — заключил адвокат.

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Как передает Associated Press со ссылкой на племянницу Валленберга Мари Дюпуи (Marie Dupuy), решение судиться с ФСБ было принято из-за того, что многочисленные запросы к российским властям, в том числе конфиденциальные, не принесли никакого результата.

Обстоятельства смерти Рауля Валленберга до сих пор являются предметом споров; власти Швеции официально признали его кончину только в 2016 году. По данным, озвученным МИД СССР в 1957-м, Валленберг скончался от сердечного приступа 17 июля 1947-го во внутренней тюрьме Министерства госбезопасности на Лубянке. Однако многие историки считают эту версию недостоверной.

Шведский дипломат известен благодаря своей деятельности по спасению евреев от нацистов в годы Второй мировой войны. Будучи сотрудником шведского представительства в оккупированной Германией Венгрии, он выдавал евреям шведские паспорта. По некоторым данным, Валленбергу также удалось убедить некоторых нацистских военачальников не уничтожать Будапештское гетто перед отступлением. По различным сведениям, в результате остались живы от 20 до 100 тысяч венгерских евреев. В 1945 году Валленберг был арестован советскими войсками и вывезен из Венгрии в СССР.

В те годы вопросами государственной безопасности в Советском Союзе ведало МГБ. Позднее эти функции были переданы КГБ. Одной из преемниц этого ведомства в постсоветской России стала образованная в 1995 году Федеральная служба безопасности.