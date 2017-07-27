Джастин Бибер на пикапе сбил фотографа

Видео: tmz.com

Канадский поп-певец Джастин Бибер за рулем пикапа сбил фотографа. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что музыкант выходил из театра в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, где проходила церковная служба. Возле заведения его ожидали папарацци. Бибер сел в пикап и случайно задел чернокожего фотографа, выезжая на дорогу.

Певец оставался с пострадавшим до приезда медиков и полиции. Сотрудники правоохранительных органов опросили Бибера и отпустили его. Полученные фотографом травмы угрозы для жизни не представляли.