Джастин Бибер отменил остаток мирового тура из-за усталости

Видео: tmz.com

Канадский поп-певец Джастин Бибер отменил остаток мирового тура. Об этом сообщает TMZ.

На видеозаписи, опубликованной порталом, исполнитель объясняет, что провел на гастролях два года и теперь ему нужно отдохнуть. «Собираюсь расслабиться, покататься на велосипедах», — сказал артист.

Бибер извинился перед фанатами, если они почувствовали себя «разочарованными и преданными», а также пожелал всем отличного дня.

Тур под названием Purpose (в поддержку одноименного альбома) стартовал 9 марта 2016 года в Сиэтле. Среди отмененных концертов — 14 выступлений в США, Японии, Канаде, Сингапуре и Гонконге, которые должны были продолжаться до октября.