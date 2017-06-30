Мужчину с мачете арестовали перед концертом Джастина Бибера в Великобритании

В британском городе Кардифф перед концертом Джастина Бибера полицейские арестовали двух молодых людей, один из которых был вооружен мачете. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Daily Mail.

В заявлении полиции, которое приводит издание, указывается, что задержанным 19 и 27 лет. Их имена в материале не приводятся.

Газета указывает, что стражи порядка обратили внимание на молодых людей, поскольку те вели себя угрожающе и агрессивно. В ходе инцидента никто не пострадал. Сейчас нарушители порядка находятся в полицейском участке в Кардиффе.

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Вечером 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.

22 мая в районе стадиона в Манчестере, где проходил концерт певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Жертвами атаки стали 22 человека, около 120 пострадали. По предварительным данным, исполнитель теракта был связан с экстремистской группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России).

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.