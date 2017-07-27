Оскорблявший русских пассажир рейса Москва — Барселона извинился

Пассажир авиарейса Москва — Барселона, презрительно отозвавшийся о русских во время полета, принес извинения за свой поступок. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает портал TopNews.

«Я хорошо отношусь к русским людям, потому что это моя родина, и я сам русский человек, я так сказал, скорее всего, потому, что люди, находившиеся в самолете, начали оскорблять меня, и эти слова относились не к русскому народу, а именно к тем людям, которые были в самолете, и не всем», — заявил Виталий Кавунов.

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Житель Санкт-Петербурга также признался, что ему очень стыдно за свое поведение. Он добавил, что находился в состоянии сильного опьянения. По словам Кавунова, множество пользователей интернета обрушились на него с критикой. Мужчина призвал не делать о нем выводов на основании видео инцидента на рейсе в Испанию.

Пассажир Кирилл Королев, ударивший Кавунова в самолете, изложил свою версию произошедшего. По его словам, дебошир около часа нарушал порядок в лайнере — пытался закурить, кричал и нецензурно ругался.

Когда командир воздушного судна заявил, что ему придется посадить самолет, чтобы снять Кавунова с рейса, Королев решил сам успокоить хулигана. Путешественник несколько раз ударил нарушителя. После этого Кавунов успокоился, сел на свое место, пристегнулся и уснул, резюмировал Королев.

Запись инцидента, произошедшего на борту летевшего в Барселону лайнера, была опубликована в среду, 26 июля. На видео Кавунов оскорбительно высказывается в адрес русских, после чего Королев подходит к молодому человеку и бьет его по лицу.