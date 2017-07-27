Первую партию двигателей для новых Ту-160М2 изготовят до конца 2018 года

Первая партия двигателей для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М2 будет передана заказчику в начале 2018 года. Об этом в ходе визита на самарский завод «Кузнецов» сообщил замминистра обороны Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Мы завершаем в этом году, я надеюсь, контракт с установочной партией — это шесть двигателей. В начале августа завод приступает к квалификационным испытаниям, которые будут длиться практически полтора месяца. Если все пойдет нормально, то в этом году мы получим пять двигателей НК-32, а еще один — в первом квартале следующего года», — рассказал представитель военного ведомства.

Он также отметил, что новый двигатель будет на 10 процентов экономичнее предыдущих версий.

11 июля сообщалось, что первый прототип стратегического бомбардировщика Ту-160М2 отбуксирован в цех окончательной сборки Казанского авиазавода имени Горбунова (КАЗ).

В июне главком воздушно-космическими силами Виктор Бондарев заявил, что темпы выпуска нового стратегического ракетоносца Ту-160М2 составят три-четыре машины в год.

Ту-160М2 представляет собой проект коренной модернизации базового проекта сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Основное отличие будет касаться комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (включая новую систему РЭБ). Доля новых комплектующих достигнет 60 процентов. Также на самолете появятся новые авиационные средства поражения.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 были приняты на вооружение дальней авиации в 1987 году. Машина взлетной массой до 275 тонн развивает максимальную скорость свыше 2000 километров в час и несет до 40 тонн боевой нагрузки.