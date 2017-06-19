Главком ВКС рассказал о планах по выпуску нового самолета Ту-160М2

Темп выпуска нового стратегического ракетоносца Ту-160М2 составит три-четыре машины в год. Об этом в интервью «Красной звезде» заявил главком Воздушно-космических сил Виктор Бондарев.

«Планируется, что воспроизведенный первый самолет полетит в марте следующего года. Надеемся, что наша дальняя авиация в перспективе будет получать по три-четыре самолета в год», — заявил Бондарев.

Ранее, в мае 2017 года, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что серийный выпуск модернизированного самолета Ту-160М2 начнется после 2021 года. В апреле 2017 года глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что общий объем заказа на эти самолеты составит 30-50 единиц.

Материалы по теме Боевое применение Как изменился потенциал российской военной авиации

Ту-160М2 представляет собой проект коренной модернизации базового проекта сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Основное отличие будет касаться комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (включая новую систему РЭБ). Доля новых комплектующих достигнет 60 процентов. Также на самолете появятся новые авиационные средства поражения.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 были приняты на вооружение дальней авиации в 1987 году. Машина взлетной массой до 275 тонн развивает максимальную скорость свыше 2000 километров в час и несет до 40 тонн боевой нагрузки: свободно падающие или корректируемые авиабомбы разных калибров (в том числе ядерные), стратегические крылатые ракеты. Практическая дальность Ту-160 с максимальной боевой нагрузкой превышает 10 тысяч километров, со сниженной — достигает, по разным данным, от 14 до 16 тысяч километров.