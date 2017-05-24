Шойгу заявил о восстановлении выпуска Ту-160 после 2021 года

Серийный выпуск стратегического бомбардировщика Ту-160 будет восстановлен после 2021 года. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр обороны Сергей Шойгу на выступлении в Совете Федерации.

«После 2021 года планируем начать серийное производство модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2, который способен наносить удары по наземным объектам противника в удаленных стратегических районах без захода в зоны действия систем ПРО и ПВО», — сказал он.

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Ранее, в апреле 2017 года, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что военные могут заказать от 30 до 50 модернизированных машин этого типа (Ту-160М2), которая по своим боевым возможностям в 2,5 раза превзойдет стандартный Ту-160.

Тогда же, весной 2017 года, источники в промышленности сообщали, что серийное производство Ту-160М2 начнется в 2020 году, а в войска самолет поступит уже в 2021-м.

Ту-160М2 представляет собой проект коренной модернизации базового проекта сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Основное отличие будет касаться комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (включая новую систему РЭБ на базе проекта «Гималаи», сделанного для истребителя ПАК ФА) — по словам главкома ВКС Виктора Бондарева, доля новых комплектующих достигнет 60 процентов. Также на самолете появятся новые авиационные средства поражения.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 были приняты на вооружение дальней авиации в 1987 году. Машина взлетной массой до 275 тонн развивает максимальную скорость свыше 2000 километров в час и несет до 40 тонн боевой нагрузки: свободно падающие или корректируемые авиабомбы разных калибров (в том числе ядерные), стратегические крылатые или аэробаллистические ракеты. Практическая дальность Ту-160 с максимальной боевой нагрузкой превышает 10 тысяч километров, со сниженной — достигает, по разным данным, от 14 до 16 тысяч километров.