В России возобновят производство ракетоносца Ту-160 к 2020 году

Серийное производство модернизированного ракетоносца Ту-160М2 начнется в 2020 году. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Собеседник агентства пояснил, что производство уже запущено, Ту-160М2 должен подняться в воздух в 2018 году. С 2020 года в графике Казанского авиационного завода имени Горбунова — поставки в ВКС по два-три самолета ежегодно.

Модернизированный ракетоносец будет похож на своего предшественника лишь внешне — вся «начинка» самолета будет заменена. Так, «Белый лебедь»получит новую авионику, радиоэлектронное оборудование, кабину пилотов, средства связи, управления и ряд систем вооружения.

Ту-160 — самый тяжелый в мире боевой самолет. Эксплуатируется Воздушно-космическими силами России. Впервые бомбардировщики были задействованы во время военной операции в Сирии в ноябре 2015 года. Удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» наносились крылатыми ракетами Х-555 (модификацией Х-55 с неядерной боевой частью) и Х-101.