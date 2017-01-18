СМИ сообщили о наличии у Китая 180 дальних бомбардировщиков-ракетоносцев

Сайт sina.com со ссылкой на китайские источники сообщил о наличии в составе ВВС Народно-освободительной армии Китая 180 бомбардировщиков-ракетоносцев H-6 версий G/H/M/K. Как отмечается в сообщении, эти самолеты могут быть использованы для атак авиабаз противника крылатыми ракетами большой дальности.

Как отметил в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, эта цифра может быть несколько завышена, но в любом случае ВВС НОАК располагают более чем 100 дальними бомбардировщиками. Среди них — не менее 60 H-6K, представляющих собой последний вариант модернизации платформы H-6, созданной на основе советского дальнего бомбардировщика Ту-16.

Технология производства Ту-16 была передана Пекину в конце 1950-х — начале 1960-х годов прошлого века. Версия H-6K, оснащенная российскими двигателями Д-30КП, отличается увеличенной дальностью полета и современным бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Осенью 2016 года командующий ВВС Народно-освободительной армии Китая генерал-майор Ма Сяотянь заявил, что страна приступила к созданию нового стратегического бомбардировщика.