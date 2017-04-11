В ОАК назвали потенциальный объем заказа на новые бомбардировщики Ту-160М2

Военные получат в общей сложности от 30 до 50 стратегических бомбардировщиков Ту-160М2. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Он сказал, что модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2 по боевым возможностям будет в 2,5 раза мощнее Ту-160. Серийное производство машин, по его словам, должно начаться с 2021 года.

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Ту-160М2 представляет собой проект коренной модернизации базового проекта сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Основное отличие будет касаться комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (включая новую систему РЭБ на базе проекта «Гималаи», сделанного для истребителя ПАК ФА) — по словам главкома ВКС Виктора Бондарева, доля новых комплектующих достигнет 60 процентов. Также на самолете появятся новые авиационные средства поражения.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 были приняты на вооружение дальней авиации в 1987 году. Машина взлетной массой до 275 тонн развивает максимальную скорость свыше 2000 километров в час и несет до 40 тонн боевой нагрузки: свободно падающие или корректируемые авиабомбы разных калибров (в том числе ядерные), стратегические крылатые ракеты Х-55, Х-101 или аэробаллистические ракеты Х-15. Практическая дальность Ту-160 с максимальной боевой нагрузкой превышает 10 тысяч километров, со сниженной — достигает, по разным данным, от 14 до 16 тысяч километров.