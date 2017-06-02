Шойгу заявил о начале производства первых агрегатов для новых Ту-160

Промышленность приступила к изготовлению первых агрегатов для новых самолетов-ракетоносцев Ту-160. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Проведена большая подготовительная работа, восстановлены уникальные технологические процессы по производству деталей из титановых сплавов, начато изготовление первоочередных агрегатов самолета», — рассказал он.

Ранее, в мае 2017 года, Шойгу сообщил, что серийный выпуск новой версии самолета Ту-160 начнется после 2021 года.

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Самолет Ту-160М2 — коренная модернизация сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Основное отличие машины будет касаться бортового радиоэлектронного оборудования (включая новую систему РЭБ на базе проекта «Гималаи», сделанного для истребителя ПАК ФА). По словам главкома ВКС Виктора Бондарева, доля новых комплектующих на борту машины достигнет 60 процентов. Также на самолете появятся новые авиационные средства поражения.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 были приняты на вооружение дальней авиации в 1987 году. Машина взлетной массой до 275 тонн развивает максимальную скорость свыше 2000 километров в час и несет до 40 тонн боевой нагрузки: свободно падающие или корректируемые авиабомбы разных калибров (в том числе ядерные), стратегические крылатые или аэробаллистические ракеты. Практическая дальность Ту-160 с максимальной боевой нагрузкой превышает 10 тысяч километров, со сниженной — достигает, по разным данным, от 14 до 16 тысяч километров.