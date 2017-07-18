Военные рассказали о выпуске новой версии бомбардировщика Ту-160

Через четыре года в России начнется серийный выпуск новой версии бомбардировщика Ту-160. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил на авиасалоне МАКС-2017 заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«Начало 2018 года — первый полет самолета в новом облике, с 2021 года — серийное производство по 3-4 самолета в год. Мы намерены закупить около 50 самолетов этой марки», — сказал Борисов.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что первый самолет типа Ту-160М2 поступил в цех окончательной сборки на Казанском авиационном заводе.

Ту-160М2 представляет собой коренную модернизацию базового проекта сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Основное отличие будет касаться комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (включая новую систему РЭБ). Доля новых комплектующих достигнет 60 процентов. Также на самолете появятся новые авиационные средства поражения.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 были приняты на вооружение дальней авиации в 1987 году. Машина взлетной массой до 275 тонн развивает максимальную скорость свыше 2000 километров в час и несет до 40 тонн боевой нагрузки.