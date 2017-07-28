Россия передала Франции криминального авторитета Нодара Тбилисского

В аэропорту Шереметьево российские полицейские передали французским коллегам криминального авторитета Нодара Алояна. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 июля.

Его разыскивали по каналам Интерпола за создание транснационального преступного сообщества мафиозного типа, а также кражи, вымогательство и отмывание денег.

Нодар Алоян, известный как Нодар Тбилисский, был задержан в Москве в августе 2016 года.

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По данным «ПраймКрайм», в 2006 году его привлекли к уголовной ответственности в Грузии за хранение пистолета. Позже криминальный авторитет перебрался во Францию, где и был «коронован» в августе 2012 года вместе с другими представителями европейского «воровского движения» Мерабом Калашовым и Мусой Мальсаговым.

В Россию Алоян прибыл в 2015 году. Когда его задержали в Москве, он заявил, что является лицом без гражданства и регистрации. Российский паспорт, выданный Алояну в Северной Осетии, был признан незаконным и аннулирован, поэтому его экстрадиции во Францию ничего не помешало, отмечает издание.