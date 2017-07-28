ЧФ перешел на резервное энергоснабжение из-за отключения электричества в Крыму

Из-за отключения электричества в Крыму корабли и части Черноморского флота (ЧФ) перешли на резервное энергоснабжение. Об этом сообщил официальный представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, передает РИА Новости.

По его словам, боеготовность частей не пострадала. «Тренировки проводятся регулярно, личный состав знает, что делать в подобных ситуациях в любое время дня и ночи. Поэтому при отключении электроэнергии все корабли и части в считаные минуты были запитаны резервными источниками для поддержания действующей боеготовности», — заявил он.

28 июля около 14:00 мск крупнейшие города Республики Крым и город федерального значения Севастополь остались без электричества. Министр топлива и энергетики республики Вадим Белик сообщил, что все четыре нитки энергомоста Кубань — Крым отключены в результате срабатывания противоаварийной автоматики. Он уточнил, что оборудование сработало со стороны Тамани (Краснодарский край).

Позднее в Минэнерго России сообщили, что снабжающие Крым линии электропередачи отключились из-за аномально высокой жары в Краснодарском крае.