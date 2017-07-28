Подача электричества в Крым восстановлена по двум из четырех веток энергомоста

Энергоснабжение Крыма восстановлено по двум из четырех веток энергомоста. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает «Крыминформ».

«Керчь, Судак, Феодосия уже под напряжением. Две линии из четырех энергомоста мы уже запустили, работаем дальше», — прокомментировал агентству министр топлива и энергетики Республики Крым (РК) Вадим Белик. Он заверил, что электроснабжение полуострова возобновится полностью уже в ближайшее время.

28 июля около 14:00 мск крупнейшие города Крыма, а также Севастополь вновь остались без электричества. Обесточены Симферополь и Симферопольский район, Ялта, Феодосия, Судак, Керчь и ряд других населенных пунктов. В профильном министерстве РК заявили, что со стороны Тамани (Краснодарский край) сработала противоаварийная автоматика, в результате чего энергомост в Крым был полностью отключен. Дефицит мощности в энергосистеме полуострова составил тысячу мегаватт.

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Позднее в Минэнерго России рассказали, что снабжающие Крым линии электропередачи отключились из-за аномально высокой жары в Краснодарском крае. По данным Гидрометцентра, днем 28 июля температура воздуха на Кубани местами достигает плюс 40 градусов по Цельсию.

Первая нитка энергомоста с Кубани в Крым (четыре кабельно-воздушные линии из Тамани на полуостров) была запущена в декабре 2015 года президентом России Владимиром Путиным, через несколько недель в эксплуатацию ввели вторую нитку. На полную мощность энергомост был выведен в мае 2016-го.