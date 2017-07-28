В Мосгордуме рассмотрят проект граффити в память о Беннингтоне из Linkin Park

В Мосгордуме готовы рассмотреть потенциальный проект стены памяти фронтмена рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Об этом в пятницу, 28 июля, агентству городских новостей «Москва» рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникация Евгений Герасимов.

«У нас и в думе есть комиссия, которая это рассматривает, и у нас есть в цехе деятелей культуры комиссия, которая непосредственно граффити занимается — как раз люди, которые уже себя хорошо зарекомендовали в граффити», — сообщил он.

Герасимов добавил, что граффити «стало уже популярно», но надо учитывать, насколько предложенный проект будет интересен и «будет соответствовать художественному образу и архитектурному решению» выбранного места.

«Может быть, это будет на какой-то стене какого-нибудь ресторана, который имеет отношение к этой культуре. Если это многочисленное обращение, то надо посмотреть где. Конечно, мы на улице Тверская даже и рассматривать не будем это. Зависит от того, где они предлагают. Может у них там клуб есть, и на здании этого клуба разместить», — заявил председатель комиссии.

Отмечается, что создать в Москве стену памяти с монументальной фреской, изображающей исполнителя, предложило сообщество фанатов певца.

41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме 20 июля. Медэкспертиза подтвердила, что исполнитель покончил с собой.