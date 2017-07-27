Семья Честера Беннингтона из Linkin Park отказалась от публичных похорон

Семья скончавшегося вокалиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона намерена провести закрытую церемонию прощания только для близких и друзей. Об этом со ссылкой на источники сообщает TMZ в четверг, 27 июля.

Место погребения еще не выбрано, однако родственники музыканта отказались от предложения похоронить его рядом с другом певца Крисом Корнеллом. По их мнению, Hollywood Forever Cemetery — слишком публичное место.

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41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме 20 июля. Медэкспертиза подтвердила, что исполнитель покончил с собой.

Самоубийство артиста связали с суицидом фронтмена Soundgarden Корнелла, которому 20 июля должно было исполниться 53 года. Он ушел из жизни 18 мая.

Честер Беннингтон — один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park. Он также пел в коллективах Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.