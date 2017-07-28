Александр Вонг надел на полуголую модель полосатую балаклаву

Американский дизайнер Александр Вонг выпустил вторую часть своей коллаборации со спортивным брендом adidas Originals. Об этом сообщает Fashionista.

В лукбуке вещи, среди которых цветные шлемы-балаклавы с характерными для adidas Originals тремя полосками, демонстрируют полуобнаженные модели обоих полов. Также в коллекцию вошли спортивные шорты, куртки-олимпийки, кроссовки с замшевым верхом AW Hike Lo, легинсы ярких цветов и другие вещи. Все они украшены логотипом Alexander Wang и перевернутым «трилистником» adidas Originals. Вдохновением для коллекции стал велоспорт. Приобрести вещи пока можно лишь в Нью-Йорке.

Фото: adidas 1 /5

Александр Вонг — американский дизайнер, бывший креативный директор французского модного дома Balenciaga. Первая коллекция дизайнера была представлена в 2008 году, тогда он выиграл премию Совета модельеров Америки. Одежду от Вонга продают несколько десятков мировых ретейлеров, в том числе Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Dover Street Market, Browns и Otte and Selfridges.

Adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».