Пакистанский премьер после решения Верховного суда ушел в отставку

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф ушел в отставку. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Reuters со ссылкой на офис главы правительства.

Ранее 28 июля Верховный суд страны принял решение отстранить политика от власти по итогам расследования скандала с «панамским досье». Кроме того, ему пожизненно запретили заниматься политической деятельностью.

Суд также зарегистрировал дела о коррупции не только против Шарифа, но и в отношении членов его семьи. В их числе дочь главы правительства Марьям Шариф и двое его сыновей. Вердикт, в котором указано, что Шариф не смог доказать свою невиновность, вынесли пять членов Верховного суда.

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В апреле Верховный суд Пакистана отказался отстранить Шарифа от должности премьера. При этом местная оппозиция высказывалась за его немедленную отставку.

В материалах Международного консорциума журналистских расследований, обнародованных 3 апреля прошлого года, утверждается, что более 200 пакистанских граждан владели офшорными компаниями. Среди них — два сына премьера (Хусейн и Хасан) и его дочь Марьям, а также родственники двух жен брата Шахбаза Шарифа — брата Наваза Шарифа и главного министра провинции Пенджаб.

Наваз Шариф четырежды занимал пост премьер-министра Пакистана. Он возглавлял правительство с ноября 1990-го по апрель 1993 года, с мая 1993-его по июль того же года, с февраля 1997-го по октябрь 1999-го и с июля 2013-го по настоящее время.

