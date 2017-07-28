В Новороссийске задержали 90 тонн зараженных турецких персиков

В морском порту «Новороссийск» сотрудники Краснодарского краевого управления Россельхознадзора задержали 90,8 тонн персиков из Турции, зараженных западным (калифорнийским) цветочным трипсом. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает сайт надзорного ведомства.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что с начала 2017 года это уже 14 случай выявления данного карантинного вредителя в персиках, поставляемых в Россию из Турции. Общий вес зараженных партий составил более 156 тонн.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс включен в перечень карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей болезней растений и растений (сорняков), ввоз которых на российскую территорию запрещен, указано в сообщении Россельхознадзора.

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В начале марта 2016 года глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что имеются все основания для запрета на ввоз в Россию турецкого перца. Он также не исключил, что будет прекращен импорт латука и пекинской капусты из этой страны.

Соответствующее решение было принято двумя неделями позже — был запрещен импорт турецких перцев и гранатов, в том числе через третьи страны. Ограничения объяснялись систематическими поставками зараженных продуктов из этой страны на рынок РФ.

Уже после этого стало известно, что в порту Геленджика в партии баклажан весом 15,92 тонны сотрудники Россельхознадзора обнаружили западный цветочный трипс в живом состоянии. Отмечалось, что это был уже четвертый случай с начала 2016 года.

