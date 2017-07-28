Наука и техника
 

В Москве пройдет турнир по Quake Champions

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В киберспортивном клубе МедиаМаркт в торговом центре «Авиапарк» пройдет турнир по игре Quake Champions. Об этом рассказывается в пресс-релизе, полученном «Лентой.ру».

Мероприятие начнется 29 июля в 13 часов по московскому времени. Регистрацию на турнир необходимо подтвердить в киберклубе МедиаМаркт непосредственно в день соревнований с 10 до 11.30. Принять участие в турнире смогут только первые 64 зарегистрировавшихся кандидата.

На этот раз рядовые игроки смогут не только выявить лучшего, но и бросить вызов настоящим профессионалам в ходе открытого дуэльного турнира. Свое участие в соревнованиях уже подтвердили всемирно известные киберспортсмены Cooler, AGENT и Evil. Комментировать происходящее будет Роман @Polosatyi@Тарасенко, полюбивший серию Quake еще в 1999 году.

Участники турнира поборются за призовой фонд размером 300 тысяч рублей, а награды будут распределены между четырьмя победителями. За первое место вручат 150 тысяч рублей, за второе — 70 тысяч рублей, за третье — 50 тысяч рублей, а за четвертое — 25 тысяч рублей. Половина каждого приза будет выплачена в форме бонусов на карту лояльности MediaMarkt Club.

Занявшие с пятого по восьмое места геймеры получат игровые аксессуары от спонсора соревнований, компании Trust.

Приглашенным гостем турнира будет белорусский киберспортсмен Алексей «Cypher» Янушевский из команды Virtus.pro. Прежде выступавший за голландскую Serious Gaming Cypher 27-летний спортсмен успел выиграть престижные турниры ESWC 2008, QuakeCon 2008,DreamHack, European Extreme Masters и ASUS Open. В 2010 году Янушевский одержал безоговорочную победу на турнире QuakeCon, а престижный кубок ASUS Open он выигрывал целых десять раз.

Наблюдать за происходящим можно как в зрительской зоне торгового центра «Авиапарк» на Новинском бульваре в Москве, либо в официальной группе «ВКонтакте».

MediaMarkt (Россия) организует подобные мероприятия в рамках сотрудничества с киберспортивным холдингом ESforce, соглашение о котором было подписано весной 2017 года.

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