Песков назвал гипотезами сообщения о возможном главе предвыборного штаба Путина

Президентская кампания в России еще не началась, поэтому информацию о возможном назначении на должность руководителя предвыборного штаба Владимира Путина главы его администрации Антона Вайно можно рассматривать исключительно как гипотетические рассуждения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 28 июля.

«Никаких штабов нет, до создания штабов далеко, до избирательной кампании далеко. Пока это не стоит на повестке дня», — сказал Песков.

Материалы по теме Без протокола Почему Сергея Иванова отправили в отставку

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что избирательный штаб Путина на президентских выборах 2018 года может возглавить руководитель его администрации Антон Вайно. Издание напоминает, что он был в штабе президента в 2012-м.

21 июля Владимир Путин в разговоре с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи признался, что еще не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Вайно руководит администрацией президента меньше года: он был назначен на этот пост 12 августа 2016-го. До этого занимал должность заместителя главы президентской администрации Сергея Иванова.

Выборы главы государства в России пройдут в марте 2018 года.