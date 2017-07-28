В Госдуме предложили ограничить размер партийных взносов

В Госдуму внесен законопроект об ограничении максимального размера членских и вступительных взносов в партии до 4,3 миллиона рублей в год. Соответствующий документ зарегистрирован в думской базе данных в пятницу, 28 июля.

Его автором выступил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Изменения предлагается внести в закон «О политических партиях». В пояснительной записке к документу отмечается, что ограничение размера партийных взносов — одна из рекомендаций, которую дала Группа государств против коррупции (ГРЕКО) российским властям по итогам оценки законодательства страны. В организации считают, что отсутствие пороговых значений может стать инструментом теневого финансирования партий.

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Поправками предлагается установить «предельную сумму вступительного и (или) членских взносов одного члена партии в течение года в размере 4 миллиона 330 тысяч рублей», аналогично предельной сумме пожертвований от физического лица за год.

Кроме того, эксперты ГРЕКО указали на значительное расхождение между требованиями законодательства к раскрытию информации для пожертвований и партийных взносов. Сейчас данные о жертвователях нужно раскрывать при поступлении 20 тысяч рублей и более на партийный счет, сведения же о члене партии фиксируются с финансовом отчете в случае превышения суммы вступительных и членских взносов в 4,33 миллиона рублей, передает RNS.

В связи с этим Выборный считает возможным исключить действующую норму о необходимости раскрытия партией информации о членах, чьи взносы превысили 4,33 миллиона рублей, заменив ее положением, которое наделяет правом устанавливать предельный размер суммы для раскрытия Центральную избирательную комиссию.

Парламентарий считает, что таким образом требования по раскрытию информации для пожертвований и взносов будут уравнены.