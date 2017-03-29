ЦИК пересчитал живущие без денег партии

Более половины российских партий представили в Центризбирком отчеты, согласно которым на их счетах нет средств, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Его слова приводит ТАСС в среду, 29 марта.

«Из 76 политических партий, направивших в комиссию сведения за четвертый квартал, 40 представили "нулевую отчетность". Четыре партии нарушили срок представления отчетности», — сказал Булаев.

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Он отметил, что результаты проверки направлены во все партии для ознакомления или устранения недочетов. Нарушение ими срока представления отчетности влечет административную ответственность, напомнил Булаев.

28 марта комиссия завершила проверку сведений о поступлении и расходовании средств политических организаций в четвертом квартале 2016 года, уточняет агентство.

В декабре прошлого года Госдума приняла законопроект об увеличении госфинансирования политических партий. Так называемая стоимость голоса — сумма, которую госбюджет выделяет партии на каждый полученный ею голос избирателя, — повысилась со 110 до 152 рублей.

В 2015 году, по данным ЦИК, на счета «Единой России» 3,5 миллиарда рублей поступило из бюджета и 1,7 миллиарда — из других источников, в основном пожертвований. Вместе с ЕР в тройку самых богатых партий страны вошли КПРФ (1,3 и 0,2 миллиарда соответственно) и «Справедливая Россия» (1 и 0,1 миллиарда рублей).

Право на господдержку получают партии, преодолевшие трехпроцентный барьер на выборах. Также они имеют право получать доход от гражданско-правовых сделок, вступительных и членских взносов, предпринимательской деятельности.