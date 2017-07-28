Инвестор из Кремниевой долины прикинулся изнасилованной женщиной ради мести

Венчурный инвестор из Кремниевой долины, генеральный директор Fenox Venture Capital Анис Уззаман (Anis Uzzaman) подал в суд на своего конкурента за то, что тот, предположительно, обвинил его в сексуальном насилии от лица женщины. Об этом сообщает The Guardian.

Уззаман обратился в суд после того, как общественность начала обсуждать содержимое анонимного блога, который велся от лица неизвестной женщины. В одном из постов утверждалось, что бизнесмен пригласил незнакомку в гостиничный номер после деловой встречи и «использовал ее в сексуальном плане».

Расследование показало, что IP-адрес, с которого публиковались рассказы, совпадает с домашним адресом генерального директора компании Btrax Брендона Катаямы Хилла (Brandon Katayama Hill), который является прямым конкурентом Уззамана.

В ставшем вирусном посте отмечалось, что Уззаман якобы очень часто приглашает девушек на приватные беседы и обещает инвестировать в их проекты взамен на интимную близость.

Хилл заявил о непричастности к написанию поста и добавил, что к его домашней Wi-Fi-точке подключаются десятки людей.

В феврале этого года две бывшие сотрудницы Uber обвинили руководство компании в сексизме и домогательствах. Гендиректор Uber Трэвис Каланик, заверил, что будет проведено тщательное расследование обнародованных фактов. Уззаман выразил мнение, что его конкурент решил подставить его именно на фоне скандала в Uber.