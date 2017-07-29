Трампа изобразили российским флагом в пародийном трейлере ленты «Эмодзи: Фильм»

Президента США Дональда Трампа изобразили в виде российского флага в пародийном трейлере картины «Эмодзи: Фильм». Ролик опубликован на YouTube-канале комедийного шоу The Late Show with Stephen Colbert.

«Президент нашел время между гольфом и Twitter, чтобы сыграть свое знаменитое камео в ленте "Эмодзи: Фильм"», — говорится в подписи к видео.

В клипе российский триколор с прической Трампа разговаривает с печенькой о России. «Было бы неплохо, если бы мы по-настоящему ладили с Россией, было бы хорошо, не правда ли?» — говорит он, после чего просто повторяет слово «Россия» очень много раз подряд.