В результате авиаудара коалиции по больнице в Сирии погибли шесть мирных жителей

Не менее шести мирных жителей в Сирии стали жертвами бомбардировки возглавляемой США международной коалиции. Среди погибших есть женщины и дети. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает сирийское агентство SANA.

Отмечается, что еще 10 человек получили ранения.

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ВВС коалиции атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако удар пришелся по больнице Аиша и спортивному клубу на площади Эш-Шухада в провинции Дейр-эз-Зор.

7 июля международная коалиция признала ответственность за гибель еще 119 гражданских лиц за время проведения операции «Непоколебимая решимость» с августа 2014 года.

Как следует из документа, военные проанализировали 141 новое сообщение о гибели мирных жителей в результате ударов авиации или артиллерии коалиции. Лишь 27 из них были признаны заслуживающими доверия, а подтвержденное число жертв среди гражданских лиц увеличилось на 119 человек.

Всего за время проведения операции от непреднамеренного огня погибли 603 человека, указано в докладе.