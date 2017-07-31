Land Rover назвал лучших представителей «Редукционизма»

Объявлены лауреаты премии Land Rover BORN Awards. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

Свои работы, охватывающие множество творческих областей, прислали на конкурс около шести тысяч участников, но отбор прошли только девять из них.

Главной темой Land Rover BORN Awards этого года стал «Редукционизм», философия которого полностью отражена в новом Range Rover Velar.

Специальные призы получили Джули Брангструп (Julie Brangstrup), (номинация «Общественное воздействие»), Энтони Делон (номинация «Перерождение») и Елена и Джулия Селла (номинация «Новые таланты»). «Land Rover и BORN исповедуют общий принцип — дизайн может изменить мир и меняет его, что наглядно демонстрируют проекты победителей», — сказал директор по дизайну Land Rover Джерри МакГоверн.