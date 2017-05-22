В России появился новый Land Rover Discovery

В официальной дилерской сети компании Jaguar Land Rover стартовали продажи нового Land Rover Discovery. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители пресс-службы фирмы.

В честь события в московском центре Jaguar Land Rover Experience состоялась презентация модели, на которой гости получили возможность провести слепой тест-драйв и ознакомиться с различными вспомогательными технологиями Discovery на площадке для маневрирования, в том числе с системой помощи при буксировке Advanced Tow Assist.

Кроме того, гости ознакомились с новой летней зоной центра, созданной согласно концепции glamping (glamorous camping), сочетающей в себе преимущества традиционного кемпинга и комфорта современного полноприводного автомобиля.

На российском рынке новый Discovery представлен в комплектациях S, SE, HSE, HSE Luxury и в ограниченной версии First Edition. Покупатели могут выбрать автомобиль с одним из двух типов двигателей: трехлитровым дизельным двигателем Td6 мощностью 249 лошадиных сил и трехлитровым бензиновым V6 с нагнетателем мощностью 340 лошадиных сил. Цена начинается с четырех миллионов рублей.