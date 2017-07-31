В камере 1929 года нашли психоделичные снимки

Фотограф Мартейн фон Орс (Martijn van Oers) нашел в фотоаппарате 1929 года Zeiss Ikon 520/2 пленку с фотографиями. Некоторые из кадров ему удалось проявить. Об этом энтузиаст рассказал на сайте Bored Panda.

Мартейн отметил, что приобрел камеру с рук и совсем не ожидал найти рулон пленки. По его словам, снимки были сделаны в период между 1940 и 1970 годами. Также он описал процесс проявления снимков.

Всего ему вместе с другом удалось проявить четыре кадра. С помощью сервиса Google Street View мужчина выяснил, что снимки были сделаны во французском городе Биарриц. На фотографиях запечатлена неизвестная женщина, позирующая на фоне побережья, а также, по словам фон Орса, сам владелец камеры. Пользователи сети удивились получившимся снимкам и назвали их психоделичными.

В ноябре прошлого года Фотограф-любитель Колин Лоу (Colin Lowe) из австралийского города Албани создал пинхол-камеру из картошки. Для создания гаджета, помимо картофелины, Лоу использовал жестяную банку из-под томатной пасты, магнит, две катушки от 35-миллиметровой кинопленки, немного изоленты и резинки.