Инженер вручную собрал объектив для камеры

Видео: Mats Wernersson / YouTube

Создатель фотоаппаратов Матс Вернерссон (Mats Wernersson) опубликовал на своем YouTube-канале ролик с демонстрацией процесса сборки фотообъектива. Практически каждый компонент объектива с фокусным расстоянием 90 миллиметров и апертурой f/2.8 изготовлен вручную. Корпус вырезан из цельного куска алюминия, а качество полировки линзы проверялось на глаз. Весь процесс занял у Вернерссона несколько часов.

В ноябре прошлого года фотограф-любитель Колин Лоу (Colin Lowe) из австралийского города Албани создал пинхол-камеру из картошки.