В сети раскрыли «связь с дьяволом» американских закусочных

Пользователь Twitter под ником @eatmyaesthetics обратил внимание на необычное расположение ресторанов американской сети закусочных Outback Steakhouse. В нескольких городах точки продаж расположены таким образом, что если соединить их на карте, получится пятиконечная звезда. Об этом сообщает Mashable.

«Что планирует Outback Steakhouse?» — поинтересовался пользователь в подписи к своему твиту.

Сначала юзер увидел необычное расположение в Нью-Йорке, а затем начал проверять другие города и снова смог начертить звезду между ресторанами.

Твит быстро стал вирусным: он набрал почти 117 тысяч ретвитов и 282 тысячи лайков. В сети начали публиковать «доказательства» причастности закусочных к дьявольскому культу. Несколько пользователей обратили внимание на то, что логотип Outback Steakhouse походит на Бафомет — символ сатанизма и дьяволицу, которую называют супругой сатаны.

«Outback Steakhouse убивает коров и приносит их в жертву сатане», — предположил другой пользователь под ником @QueenIdle.

Официальный аккаунт закусочной в Twitter предпочел отшутиться и опубликовал карту, в которой рестораны «соединены» тарелкой фирменного блюда «луковый расцвет».