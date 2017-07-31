СМИ рассказали о работе СБУ против дипломатов ЕС, Турции, Китая и России

Служба безопасности Украины (СБУ) ведет работу в отношении находящихся в стране дипломатов стран ЕС, России, Турции и Китая. Об этом сообщается в понедельник, 31 июля, в материале «Совершенно секретно».
Редакция издания опубликовала копии документов, согласно которым СБУ пыталась организовать слежку за бывшим послом России в Киеве Михаилом Зурабовым и прослушивание телефонов российского генерального консульства в Одессе. Кроме того, офицеры спецслужбы под прикрытием пытались вести оперативную разработку сотрудников диппредставительства.
Кроме того, СБУ работала против находящихся в Одессе дипломатических сотрудников Греции, Польши, Румынии, Турции, Израиля и КНР. В частности, ведомство намеревалось провести «оперативно-технические мероприятия (...) с целью возможного дальнейшего технического проникновения» в генконсульство Китая. Спецслужба также собиралась организовать «агентурное проникновение» в турецкое диппредставительство.
В мае депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что СБУ следит за журналистами, которые публикуют разоблачительные статьи о президенте Украины Петре Порошенко. По словам парламентария, спецслужбы «ведут» корреспондентов, активистов и политиков, которые вскрывают коррупционные схемы главы государства.
В том же месяце журналисты Организации по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) и портала Slidstvo.Info сообщили, что за убитым 20 июля 2016 года в Киеве журналистом Павлом Шереметом велась слежка сотрудниками Службы безопасности Украины.