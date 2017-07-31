Минтранс разберется с массовыми досмотрами в петербургском метро

Глава Минтраса Максим Соколов взял под личный контроль проблему массовых досмотров людей в метро Санкт-Петербурга, приводящих к очередям. Об этом он в понедельник, 31 июля, сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Примем необходимые меры для того, чтобы эти мероприятия осуществлялись в достаточном режиме, но при этом обеспечивали основную задачу оказания услуг при пользовании пассажирами метрополитеном», — сказал Соколов.

По его мнению, следует снизить чувствительность металлоискателей, чтобы они не реагировали на самые мелкие предметы.

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Пересмотреть ужесточившиеся после теракта 3 апреля меры по обеспечению безопасности в петербургской подземке ранее, по данным агентства, предложили депутаты городского заксобрания.

С 23 по 25 июля на четырех станциях метро: «Спасская», «Звенигородская», «Крестовский остров» и «Электросила» — проводили эксперимент по тотальному досмотру пассажиров, из-за которого людям приходилось тратить по 20 минут на то, чтобы попасть внутрь, передает «Фонтанка.ру».

3 апреля в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек и предполагаемый террорист-смертник. По данным следствия, он пронес в метро два взрывных устройства в огнетушителях. Одно из них обнаружили на «Площади Восстания», а другое он привел в действие.

После теракта Ространснадзор выявил ряд нарушений в системе обеспечения безопасности петербургской подземки. Три из 17 постановлений ведомства позднее отменены судом.

