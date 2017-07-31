Мираж с небоскребами из соседнего мегаполиса попал на видео в Китае

Видео: mirror.co.uk

В китайском округе Учжун была сделана видеозапись, на которой запечатлены тени, напоминающие очертания города. Ролик с иллюзией опубликовала газета Daily Express. По информации издания, некоторые из очевидцев приняли очертания за попытку связи, предпринятую инопланетянами, или какую-то акцию правительства страны.

Как сообщает портал «Вести.Ru», один из интернет-пользователей предположил, что случившееся стало результатом оптической иллюзии, состоящей из нескольких форм миражей. В результате описываемого явления — фата-морганы — отдаленные объекты (к примеру, очертания небоскребов), видны многократно и с разнообразными искажениями.